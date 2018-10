Quem são ss nomes de Bolsonaro no Rio Grande do Sul

Marcus Meneghetti

No Rio Grande do Sul, a vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) deve muito aos principais cabos eleitorais do capitão do Exército: o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM); o senador eleito Luis Carlos Heinze (PP); a presidente estadual do PSL, Carmen Flores; e os dois deputados estaduais mais votados, Tenente-coronel Zucco (PSL, eleito com mais de 160 mil) e Ruy Irigaray (PSL, com mais de 100 mil votos). Os cinco defenderam a candidatura de Bolsonaro desde o primeiro momento e, na campanha deste ano, fundiram suas imagens a do presidente eleito.

Considerado o braço direito do presidente eleito, cotado inclusive para assumir a Casa Civil no governo que se iniciará em 2019, Onyx foi coordenador nacional da campanha de Bolsonaro e o principal articulador político no Rio Grande do Sul. A presidente e os deputados eleitos do PSL consultavam o deputado federal do DEM sobre as estratégias para angariar votos ao candidato do PSL.

Possivelmente, Onyx Lorenzoni tornou-se coordenador nacional da campanha de Bolsonaro pela sua experiência política. Afinal, foi duas vezes deputado estadual e, neste pleito, foi eleito para o quinto mandato na Câmara dos Deputados. Aliás, se elegeu como o segundo deputado mais votado pelo Rio Grande do Sul, com 183.518 votos. Sua atuação no Parlamento tem sido marcada pela oposição ferrenha aos governos do PT, pela defesa de uma revisão do Estatuto do Desarmamento, entre outras bandeiras.

Onyx foi uma das primeiras lideranças gaúchas a anunciar apoio à candidatura do então colega da Câmara. Como presidente estadual do DEM, formou um bloco com o seu partido, o PSL e o Pros, que declarou apoio ao deputado federal Heinze, que, na época, tinha se lançado ao governo do Estado. O candidato do PP, que também havia aderido ao projeto presidencial de Bolsonaro, garantiria um palanque ao presidenciável aqui no Estado.

Só que, às vésperas da campanha, quando a senadora Ana Amélia Lemos (PP) decidiu ser vice na chapa do candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB), o PP gaúcho abriu mão da corrida ao Palácio Piratini. Ao seguir os passos de Ana Amélia, o diretório estadual da legenda declarou apoio ao candidato a governador Eduardo Leite (PSDB) e, para compor a chapa majoritária, indicou Heinze para uma das vagas ao Senado.

Entretanto, Heinze e o bloco de partidos liderados por Onyx se mantiveram fiéis ao capitão do Exército, organizando a campanha no Estado. No meio do processo, mesmo em uma chapa que apoiava Alckmin, Heinze anunciou que continuava do lado do candidato do PSL. O resultado foi que saiu da quarta posição nas pesquisas de intenção de voto para o primeiro lugar na corrida ao Senado, com 2.316.177 votos.

Heinze, que está no quinto mandato como deputado federal, é próximo a Bolsonaro e a Onyx. Também foi prefeito de São Borja entre 1993 e 1996. Na Câmara dos Deputados, tem atuado na bancada ruralista. Defende bandeiras do interesse do agronegócio, como por exemplo a flexibilização do uso dos agrotóxicos. Elegeu-se ao Senado prometendo realizar um movimento nacional para pressionar a União a renegociar a dívida com o Rio Grande do Sul e a pagar o ressarcimento aos estados afetados pela Lei Kandir.

Outra figura que fez campanha inequívoca para Bolsonaro no Estado foi a candidata ao Senado Carmen Flores. Ao contrário de Heinze e Onyx, ela tem apenas duas disputas eleitorais no currículo: concorreu a deputada estadual em 2014, pelo PP, e obteve 3.587 votos; e, neste ano, já no PSL, ficou em quarto lugar na disputa pelas duas vagas ao Senado, com 1.509.062 votos. Ela, que é empresária do ramo moveleiro, defendia praticamente as mesmas pautas de Bolsonaro: redução de impostos, flexibilização do porte de armas e mais segurança.