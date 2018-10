Maia visita QG de Bolsonaro e assume compromisso de pautar lei de armamento

Folhapress

Em meio às articulações para tentar um novo mandato como presidente da Câmara em 2019, Rodrigo Maia (DEM-RJ) esteve no QG da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) na manhã desta terça-feira (23). Ele deixou sua casa, no bairro de São Conrado, para tomar café da manhã com deputados que integram a bancada da bala em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, a 350 metros da casa do presidenciável.

Nos bastidores, Maia articula para ter o apoio de Bolsonaro e do PSL na disputa pela presidência da Câmara. O partido do capitão reformado, que terá a segunda maior bancada, também já fez acenos no sentido de apoiar o deputado do DEM.

Em entrevista recente, o presidente da legenda, Gustavo Bebianno, já disse ver com bons olhos o apoio do PSL a Maia. Perguntado pela reportagem se esse era o tema do encontro, o deputado mostrou-se irritado e negou.

"Não teve conversa de nada. Não vou tratar de nada até dia 28. Não é agenda para agora (presidência da Câmara). A agenda agora é a eleição, qualquer outro assunto é besteira."

Maia negou que, com a visita, estivesse tentando um encontro com Bolsonaro. Após o café da manhã com o presidente da Câmara, deputados da bancada da bala foram recebidos pelo presidenciável do PSL.

Eles foram levados à casa do capitão reformado pelo coordenador da bancada, deputado Alberto Fraga (DEM-DF), e pelo deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), anunciado ministro da Casa Civil de eventual governo Bolsonaro.

A reportagem perguntou se Maia vai declarar apoio abertamente ao candidato do PSL. "Uma declaração não vai fazer nenhuma diferença. Todo mundo sabe meu histórico de oposição ao PT", respondeu.

O presidente da Câmara disse que seu posicionamento sobre a disputa pelo Palácio do Planalto está contemplado pela fala do prefeito ACM Neto, presidente nacional do DEM.

A legenda liberou os filiados para apoiarem quem desejassem, mas o prefeito declarou apoio ao candidato do PSL.

Fraga, que saiu derrotado da disputa pelo governo do Distrito Federal, também negou que o encontro Maia esteja relacionado a apoio à sua reeleição como presidente da Câmara. Segundo ele, o café da manhã serviu para a discussão de pautas que deve ser votadas na Câmara até o fim do ano.

"Um ponto deles é a flexibilização do estatuto do desarmamento, que é muito importante. É uma bandeira de campanha de todos nós", afirmou Fraga.

De acordo com o deputado, o presidente da Câmara prometeu pautar um projeto que revê o estatuto do desarmamento.

O gesto de Maia é visto como uma sinalização a Bolsonaro, que tem como uma de suas principais bandeiras para segurança pública a defesa do porte de armas para cidadãos comuns. Já Fraga afirma que o tema estava na pauta antes mesmo das eleições.

"Esse acordo foi feito antes das eleições, já estava pré-determinado com o presidente Rodrigo Maia, que nós vamos votar de três a quatro projetos de grande importância ainda neste final de ano", disse.

Segundo Fraga, o acordo passa pela votação de três pontos do projeto: diminuição do limite de armas de 6 para 3 por pessoa; fim da exigência da comprovação da necessidade de compra e porte rural de arma dentro dos limites das propriedades.

"Nós, inclusive, estamos com uma proposta de reduzir o número de armas. Portanto, não é nada de forma açodada. Esse acordo já foi feito antes das eleições."