Governo do Estado quita salários de servidores que recebem entre R$ 10 mil e R$15 mil

Servidores do Estado que tem seus salários na faixa de R$ 10 mil e R$ 15 mil receberam o repasse do governo do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (23). Com esse pagamento, o governo quitará 98,5% do funcionalismo público no mês de outubro. Ao todo são 336,5 matrículas. A Secretaria da Fazenda deve finalizar o pagamento da folha salarial até o final dessa semana dependendo da arrecadação do ICMS.