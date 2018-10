Toffoli e ministros da Suprema Corte reagem à fala de Eduardo Bolsonaro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, reagiu ontem às declarações do deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável Jair Bolsonaro, sobre fechar a corte. "O Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária e essencial ao Estado Democrático de Direito. Não há democracia sem um Poder Judiciário independente e autônomo", disse em nota enviada por sua assessoria de imprensa.

Também os ministros Celso de Mello e Alexandre de Moraes se manifestaram. Mello classificou a afirmação "de que bastam um soldado e um cabo para fechar a Corte", de "inconsequente e golpista". Já Alexandre de Moraes afirmou que nada justifica a defesa do fechamento da Suprema Corte, e disse que cabe à Procuradoria-Geral da República analisar se o contexto da manifestação, feita fora do exercício das funções do parlamentar, pode configurar delito de incitação de animosidade, previsto na Lei de Segurança Nacional.