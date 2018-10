TSE e TREs pedem respeito às urnas

Em carta aberta aos brasileiros divulgada ontem, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, ao lado dos presidentes dos Tribunais Regional Eleitorais (TREs), voltou a dizer que as urnas eletrônicas são seguras e conclamou a sociedade a defender o processo eleitoral.

O documento diz que o sistema de votação eletrônico é "perfeitamente auditável", passando rotineiramente por testes e auditorias públicas.

No texto, é dito que Justiça Eleitoral vem a público "conclamar a sociedade em geral para atuar em prol da manutenção do Estado Democrático de Direito, com respeito às suas instituições, dentre as quais a Justiça Eleitoral, que é a responsável por assegurar a legitimidade do processo eleitoral brasileiro".

"A urna eletrônica brasileira é totalmente segura. Ela conta com oito barreiras físicas e mais de 30 barreiras digitais que inviabilizam ataques de hackers e invasão cibernética do voto, mesmo porque em nenhum momento a urna eletrônica é conectada à rede mundial de computadores", diz trecho da carta.

O texto também refuta a acusação de que a urna pode completar automaticamente o voto do eleitor, o que já foi rechaçado por meio de auditoria realizada em sessão pública. Destaca ainda que os testes são abertos aos candidatos, partidos políticos e sociedade em geral, com a presença de integrantes do Ministério Público Eleitoral (MPE), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de organizações nacionais e internacionais.

Em 7 de outubro, no primeiro turno, circulou um vídeo em que um homem aperta o número "1" em uma urna eletrônica e diz que, mesmo sem apertar o "3", aparece a foto e o nome do candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad. O TRE de Minas Gerais esclareceu horas depois que a filmagem não mostra o teclado por completo e o vídeo passou por uma edição.

Além disso, em transmissão ao vivo nas redes sociais no mês passado, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, disse que as eleições 2018 podem resultar em uma "fraude" por causa da ausência do voto impresso.