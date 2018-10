Escolas e creches públicas e privadas da Capital terão que prestar primeiros socorros

Diego Nuñez

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto que obriga as escolas, creches e berçários públicos e privados do município a ofertarem curso de capacitação em primeiros socorros para, no mínimo, um terço de seus funcionários. A proposta do vereador Claudio Janta (SD) é inspirada na Lei Lucas, criada em homenagem a Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu durante um passeio escolar ao se engasgar com um lanche, e que foi sancionada nacionalmente no último dia 5.

O Legislativo também aprovou outros três projetos de vereadores, como a criação de uma Comissão Especial para "realizar uma revisão e simplificação do arcabouço jurídico da cidade". A proposta é do vereador Felipe Camozzato (Novo), que avaliou que pelo menos 100 leis porto-alegrenses podem ser atualizadas, consolidadas ou revogadas.

Foi aprovada também a proposta de André Carús (MDB) que obriga a divulgação dos serviços especializados disponíveis para atendimento nos hospitais na rede de atenção de saúde básica na cidade.