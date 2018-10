Incêndio atinge prédio do TRE em Porto Alegre

Um princípio de incêndio atingiu o prédio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul na tarde de ontem em Porto Alegre. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar as chamas. O prédio, que fica na rua Duque de Caxias, no Centro Histórico, foi evacuado e não houve feridos. De acordo com a assessoria do tribunal, o fogo começou em uma sala do primeiro andar, utilizada como um depósito provisório de materiais. Logo, acabou se alastrando para outros andares. Ainda não há nenhum indício sobre o que teria causado o incêndio. Por se tratar de um prédio federal, a perícia para descobrir a causa do fogo será feita pela Polícia Federal.