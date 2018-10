Alunos, professores e servidores da Ufrgs se reúnem em plenária pró-Haddad

Paulo Egídio

O repúdio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) reuniu cerca de 70 pessoas em uma plenária na sede da Assufrgs, sindicato dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Convocado também pelo Diretório Central de Estudantes (DCE) e pela seção sindical dos docentes (Andes), o evento reuniu funcionários, professores e alunos da instituição com o intuito de formar um comitê de mobilização “em defesa da democracia”.

Além de discursos em defesa da candidatura de Fernando Haddad (PT), houve distribuição de adesivos e convocação para atos de campanha. “Temos que defender o Haddad, porque hoje e barbárie contra a civilização”, justificou a coordenadora da Assufrgs, Bernadete Menezes. De acordo com ela, o clima é de “apreensão” nas universidades públicas e institutos federais. “Independentemente de resultado, acreditamos que estamos enfrentando um momento muito difícil no Brasil”, ponderou, creditando ao que chamou de “bolsonarismo” ações de manifestação de racismo e homofobia no ambiente acadêmico.

O professor Guilherme Dornelas Câmara, da Escola de Administração, destacou a união de todos os setores da universidade. “Estamos chamando a comunidade contra todas as ameaças de fascismo, retrocesso e perda de direitos e defendendo o voto em Haddad como oposição a esse retrocesso”, justificou.

Além da plenária desta quarta, a Assufrgs tem convocado uma série de atos em defesa candidatura de Haddad em Porto Alegre e região metropolitana. Entre as ações previstas estão atos de panfletagem em universidades e em pontos do centro da Capital

Na última quinta-feira (11), o Conselho Universitário da Ufrgs (Consun) emitiu uma nota oficial se posicionando, entre outros pontos, “contra o autoritarismo e a violência política” e “pela defesa dos direitos humanos, da liberdade acadêmica e da democracia”.