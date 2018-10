Postulantes ao Piratini têm dois embates hoje

O dia dos candidatos ao Palácio Piratini será marcado hoje por dois debates eleitorais. Com estes, serão quatro confrontos entre José Ivo Sartori (MDB) e Eduardo Leite (PSDB) no segundo turno - eles já se encontraram na terça-feira de manhã, na Rádio Gaúcha, e ontem, na Federasul.

No início da manhã de hoje, Sartori e Leite participarão de debate promovido pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado (Sescon-RS), que será transmitido ao vivo pela Rádio Guaíba.

O dia dos candidatos ao Palácio Piratini se encerra com o primeiro debate transmitido pela televisão do segundo turno. Às 22h30min, a Band TV exibe o confronto entre os candidatos, prática que se repete em outros oito estados que também terão disputa em segundo turno para o governo. Até o dia da eleição, serão realizados, pelo menos, mais três encontros entre Sartori e Leite em veículos de comunicação do Estado.