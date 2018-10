Aprovada licença do governador para campanha

Carlos Villela

Em sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa aprovou ontem o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que concede licença não remunerada ao governador José Ivo Sartori (MDB) no segundo turno eleitoral. Com a aprovação, que ocorreu por unanimidade, a licença do candidato à reeleição vai do dia 15 de outubro - em caráter retroativo - até o dia 28, data do segundo turno das eleições. Com isso, o vice-governador José Paulo Cairoli (PSD) assume temporariamente como titular do Palácio Piratini.

Na terça-feira, uma reunião com os líderes de bancada definiu que as atividades serão paralisadas durante a reta final do segundo turno. O expediente regular das sessões plenárias estará de volta a partir do dia 30 de outubro.

A votação dos projetos, que também estava marcada para esta terça-feira, foi transferida para ontem pelo presidente da casa, Marlon Santos (PDT), por conta do falecimento de um funcionário do gabinete do deputado João Fischer (PP). Os deputados também aprovaram dois relatórios de comissões especiais, um da Comissão Especial sobre a Lei Kandir e outro sobre a oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Essa é a segunda licença não remunerada concedida pela Assembleia a Sartori no período eleitoral. Ele já havia solicitado a dispensa no primeiro turno.