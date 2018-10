TSE pede que PF apure ameaça a Rosa Weber

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pediu que a Polícia Federal (PF) investigue uma mensagem recebida de um internauta questionando a lisura do processo eleitoral. O autor do texto, que o enviou à Corte por meio de uma rede social, diz que o candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) já está eleito e que haverá revolta popular se o resultado for outro.

E, direcionando-se à presidente do TSE, ministra Rosa Weber, avisa: "espero que a sra. fique de olho". Depois acrescenta: "É só um aviso, com todo respeito".

O texto ainda diz: "A senhora vai ver o povo na rua e os caminhoneiros parando este Brasil até que tenha novas eleições e com voto impresso". Bolsonaro, que está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para presidente, já colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Em 7 de outubro vários eleitores dele postaram imagens e vídeos em que acusam fraude na votação.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann (PPS), a quem a PF é subordinada, disse que ainda não houve tempo para identificar o autor da mensagem. Mas informou que a resposta será dada e os resultados serão apresentados. Ele se reuniu ontem com Rosa Weber para tratar da assinatura de uma orientação conjunta com procedimentos a serem seguidos pelos mesários em caso de denúncias sobre as urnas no segundo turno.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) disse que as ameaças à ministra "são graves e preocupantes" e demandam prioridade na apuração.