OAB diz que é prioridade apurar autoria de ameaças à presidente do TSE

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nacional divulgou nota no fim da tarde desta terça-feira (16) pedindo apuração prioritária das ameaças feitas em mensagem por rede social à presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber. A mensagem diz que o presidenciável do Jair Bolsonaro (PSL) está "matematicamente eleito", e que "se as urnas forem fraudadas" , a população irá para as ruas até que uma nova eleição com voto impresso. "Experimente deixar que isso aconteça", diz parte da mensagem.

“São graves e preocupantes as mensagens em tom de ameaça endereçadas à presidente do TSE. A apuração do caso deve ser prioritária e os responsáveis devem ser punidos de forma exemplar, de acordo com o rigor da lei", diz o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia. No comunicado, o conselho diz que tem "a obrigação de zelar pela manutenção de um ambiente eleitoral saudável e que lutou pela existência de um Judiciário independente, e não abrirá mão de atuar em defesa da Justiça".

A nota reforça que os partidos devem colaborar para propagar o equilíbrio, respeito às leis e pacifismo na eleição. "São também inaceitáveis os recentes episódios de agressão motivados pela posição política da vítima", reage a OAB. "A superação dos problemas do Brasil depende de união. É preciso deixar claro que o exercício da crítica, do questionamento e da oposição aos valores dos adversários deve ser feito dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Não há espaço, dentro do ordenamento brasileiro, a manifestações de incitação à violência e ao ódio", completa a manifestação assinada por Lamachia.