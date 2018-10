Parlamentares transferem para hoje sessão que votará licença de Sartori

O presidente da Assembleia Legislativa, Marlon Santos (PDT), cancelou a sessão plenária de ontem, por conta do falecimento de um funcionário do gabinete do deputado estadual João Fischer (PP) - que passou mal na manhã de ontem, enquanto trabalhava na Assembleia.

Foi convocada uma sessão extraordinária para hoje, às 11h. A pauta será a mesma que havia sido definida para esta terça-feira. Vão à votação o projeto que concede licença não remunerada ao governador José Ivo Sartori (MDB) de 15 a 28 de outubro, além dos relatórios finais da Comissão Especial Sobre a Lei Kandir e da Comissão Especial sobre a Oferta de Educação de Jovens e Adultos.

As sessões desta quinta-feira e da próxima semana foram suspensa em razão do segundo turno das eleições. As votações serão retomadas no dia 30 de outubro.