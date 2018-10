Manuela atrai militantes para ato de campanha em Porto Alegre

Luis Filipe Nunes Gunther

A onda de manifestações nomeada como “Ato a favor da democracia” reuniu apoiadores de Fernando Haddad (PT), numa mobilização convocada pela candidata a vice-presidência na chapa, Manuela D’Ávila em Porto alegre. A multidão começou a se aglomerar na esquina Democrática, tradicional ponto de eventos políticos na Capital, por volta das 17h. O evento foi aberto com os discursos de lideranças da esquerda no Estado como Miguel Rosseto (PT), que foi candidato ao governo, Raul Pont (PT), ex-prefeito da Capital, deputado estadual Pedro Ruas (PSOL), Luciana Genro (PSOL), eleita para a Assembleia Legislativa, e a deputada federal reeleita Maria do Rosário (PT).

O tom dos discursos foi de intimar o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) para comparecer aos debates. Os manifestantes chamaram Manuela para subir no palanque. Protegida por um cordão de segurança até a entrada da escada que dava acesso ao segundo andar do caminhão de som, a candidata à vice-presidente foi abraçando admiradores e vestiu uma camiseta com a estrela e o número 13. Nas suas primeiras falas, a candidata agradeceu a presença dos manifestantes.

"Olho essa esquina, vejo muitos que me conhecem desde pequena e reconheço que lutaram para defender a democracia. Vejo muitos jovem que estão trabalhando para defender um projeto de governo que garanta trabalho valorizado e educação para a juventude", disse Manuela. Aclamada, a candidata à vice-presidente de Haddad criticou posturas do candidato do PSL e seu vice, General Mourão.

Em uma nova tentativa de organizar um debate, de acordo com a candidata à vice-presidência, as emissoras de rádio Guaíba e Rádio Gaúcha teriam convidado Manuela e Mourão para discutir as propostas feitas por cada chapa. Porém, o convite teria sido negado pelo general. A candidata atribuiu a desistência à "censura feita por Bolsonaro a Mourão após o general falar demais".

No público, Marcia Lima, professora de biblioteconomia da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul (Ufrgs), acredita que os brasileiros não estão percebendo as mudanças que o candidato do PSL pode trazer ao País e que isso é devido a um "projeto de imbecilização da população que é lento e eficaz". De acordo com a militante, muitas pessoas que são contra Bolsonaro estão fazendo campanha para atrair eleitores para votar em Haddad e Manuela. "Nós, militantes antigos, estamos tendo de fazer divulgação formiguinha para reverter os votos brancos e nulos para virar o jogo", disse Marcia.

Valesca Freitas, de 25 anos, contou que estava na manifestação em defesa do seu direito de expressão. Ela disse que, após postar duas imagens que mostravam a frase "morte aos negros" e uma suástica impressa e colada em postes da Capital, teria sofrido represália de apoiadores do candidato do PSL. Valesca diz que muitas ameaças foram deflagradas por Whatsapp e outras redes sociais e fez um boletim de ocorrência.

David da Luz, que aos 56 anos cursa Odontologia na Ufrgs, conta que protesta como gesto de gratidão pelo seu passado e garantia do seu futuro. Locutor de rádio, Luz conta que entrou para a universidade por meio das cotas e que quer garantir isso para o futuro de jovens gaúchos. "A minha vida foi transformada pela democracia, que proporcionou que eu ingressasse na universidade com essa idade", conclui o aluno de Odontologia.