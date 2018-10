Deputados devem votar licença de Sartori amanhã

Apesar de retomar as atividades nas comissões e no plenário da Assembleia Legislativa na semana passada, depois do primeiro turno das eleições, os deputados estaduais devem votar projetos pendentes apenas a partir desta semana. Isso porque, na última terça-feira, o colégio de líderes resolveu adiar as votações para amanhã, quando devem entrar na pauta parte das 50 matérias aptas à votação.

Uma das proposições que devem ir ao plenário é o pedido de licença não remunerada do governador José Ivo Sartori (MDB), que disputa o segundo turno das eleições com Eduardo Leite (PSDB). O texto foi encaminhado pelo Palácio Piratini na semana passada. Nesse período, assumiria o cargo o vice-governador José Paulo Cairoli (PSD), que concorre à reeleição, ao lado de Sartori.

De qualquer forma, a decisão sobre quais matérias integrarão a ordem do dia da será tomada na reunião de líderes, amanhã, às 11h30min. Apesar de constar projetos polêmicos na lista de matérias prontas para votação, a base aliada de Sartori deve evitar que estas propostas entrem na pauta. Afinal, o emedebista e o tucano estão em plena campanha e os parlamentares, divididos entre o apoio a um ou outro candidato.

Entre as matérias impopulares estão as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que retiram direitos dos servidores públicos, como por exemplo a que extingue a licença-prêmio assiduidade e cria, no lugar, a licença capacitação, já aprovada em primeiro turno.