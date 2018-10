Gustavo Paim entrega Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores

O prefeito de Porto Alegre em exercício, Gustavo Paim (PP), protocola nesta segunda-feira, às 10h30min, na Câmara Municipal de Porto Alegre, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2019. A matéria deverá ser apreciada e votada pelo Legislativo Municipal até 10 de dezembro. Conforme a prefeitura, a Loa de 2019 faz um retrato das contas públicas, mostrando as futuras receitas e despesas do município.

A LOA faz parte de um conjunto formado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovado na Câmara de Vereadores no dia 10 de outubro e sancionada no dia seguinte, e o Plano Plurianual (PPA). São exigências legais que se complementam: a LDO identifica no Plano Plurianual as ações que receberão prioridade no exercício seguinte e torna-se o elo com a Lei Orçamentária Anual, que é o instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do ano seguinte.