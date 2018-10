Morre ex-vereador de Porto Alegre Bernardino Vendruscolo

O ex-vereador em Porto Alegre Bernardino Vendruscolo morreu neste sábado (13) devido ao um câncer. Vendruscolo tinha 64 anos e estava internado no Hospital Mãe de Deus para tratar de um melanoma, segundo nota do site da Câmara de Vereadores. O ex-vereador foi enterrado nesta sábado no Cemitério Jardim da Paz.

O parlamentar atuou por três mandatos até 2016, quando integrava o PROS e decidiu não disputar a reeleição, além de anunciar a saída da política. Ele dirigia a Casa dos Síndicos, em Canoas, setor em que atuou e virou representante.