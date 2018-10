Defesa consegue liminar para soltar Marconi Perillo

Folhapress

A defesa do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), conseguiu uma decisão liminar no Tribunal Regional Federal para sua liberdade. Perillo foi preso na quarta-feira (10) enquanto prestava depoimento a operação Cash Delivery.

A investigação trata do pagamento de propinas em campanhas eleitorais. Perillo disputou a eleição para o Senado no último domingo (7), mas não se elegeu. Ficou em quinto lugar, com 7,55% dos votos dos goianos.

A defesa considerou a prisão "ilegal, arbitrária e infundada". O advogado dele, Antônio Carlos Almeida, conhecido como Kakay, se disse indignado.

"O novo decreto de prisão é praticamente um 'cópia e cola' de outra decisão de prisão já revogada por determinação do TRF-1", afirma uma nota enviada pela defesa.