Lasier Martins anuncia apoio a Bolsonaro no segundo turno

Lasier acredita que Bolsonaro exercerá o mandato 'com autoridade, mas não com autoritarismo' Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Lasier Martins (PSD-RS) anunciou na tarde desta quarta-feira (10), na tribuna do Senado, que irá apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à presidência. "Não é o candidato dos meus sonhos para presidente da República. No entanto, é o que acabamos de ter", afirmou.

Em seu discurso, o senador gaúcho disse acreditar que Bolsonaro "vai exercer o mandato mais importante do Brasil com autoridade, mas não com autoritarismo". Destacou ainda depoimentos do candidato do PSL de que irá cumprir a Constituição.

Lasier elogiou ainda pontos do discurso de Bolsonaro, como o respeito a valores da família, o combate a criminalidade, a manutenção do teto para os gastos federais e a inteção de realizar uma reforma da Previdência, em novas bases.