No dia 28 de outubro, o Brasil tem o segundo turno eleitoral, com votação em segundo turno para presidente, além de 13 estados e o distrito federal, que definirão seus governadores. O segundo turno é uma nova campanha, em que os votos dados no primeiro turno são zerados e vence o pleito quem tiver a maior votação desta etapa. Na campanha em rádio e televisão, os candidatos, tanto à presidência quanto ao governo, têm o mesmo tempo 10 minutos para cada um. As regras para a campanha da internet e nas ruas continuam as mesmas. E quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo normalmente. Quem não votar deve justificar a ausência no dia da eleição, caso esteja fora do seu domicílio eleitora, ou em até 60 dias após cada pleito.