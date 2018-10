Partido Novo se diz 'absolutamente contrário' ao PT

O Partido Novo não vai apoiar nem Jair Bolsonaro (PSL) nem Fernando Haddad (PT) no segundo turno daseleições presidenciais. Em nota divulgada na manhã de ontem, o partido declarou que vai concentrar sua atuação na bancada eleita para o Congresso e que é "absolutamente contrário" ao PT .

O candidato à Presidência pelo Novo, João Amoêdo, foi escolhido por 2,7 milhões de eleitores, o equivalente a 2,5% dos votos válidos. A legenda conseguiu eleger oito deputados federais, 11 deputados estaduais e um deputado distrital.

Além disso, o candidato a governador de Minas Gerais pelo Novo, Romeu Zema Neto, disputará o segundo turno das eleições contra Antonio Anastasia (PSDB). Zema terminou a eleição com 42,73% dos votos válidos em Minas.

O texto do Novo diz que o partido "sai fortalecido das eleições" e que o cenário presidencial no segundo turno "não é aquele que desejávamos". Em entrevista veiculada no jornal O Globo na segunda-feira, Amôedo declarou que "apoiar o PT ou o Bolsonaro é apoiar a velha política'.