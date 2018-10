TSE conclui apuração de 100% dos votos do primeiro turno para presidente

Agência O Globo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu na noite de segunda-feira (8) a apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2018. Com 100% das urnas contabilizadas, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) teve 49.276.897 (46,03%) dos votos válidos, e Fernando Haddad (PT) obteve 31.341.997 (29,28%). A diferença entre os dois candidatos que vão para o segundo turno foi de 17.934.900 votos.

De acordo com o TSE, de 147 milhões eleitores aptos a votar, 117, 3 milhões compareceram às urnas no primeiro turno. A abstenção foi de 20,33%, votos nulos representaram 6,14%, e os votos brancos 2,65%. A última urna apurada foi da cidade de Houston, nos Estados Unidos.

Também haverá segundo turno, dia 28, nos estados do Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Roraima, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo e no Distrito Federal.