Movimento apoiado por Luciano Huck e empresários elege 16 candidatos no País

No Rio Grande do Sul, Fabio Ostermann (Novo) conseguiu vaga para a Assembleia Legislativa CLAITON DORNELLES /JC

Paulo Egídio

Lançado pelo empresário Eduardo Mufarej, presidente da Somos Educação, e apoiado por nomes como o apresentador Luciano Huck, o publicitário Nizan Guanaes e o economista Armínio Fraga, o movimento RenovaBR, que ajudou a financiar a campanha de novas lideranças políticas em todo o Brasil, elegeu 16 candidatos (ver lista abaixo) nas eleições deste domingo (7).

Membros da iniciativa filiados a sete legendas diferentes conquistaram, juntos, uma vaga ao Senado (Alessandro Vieira, Rede-SE), nove para a Câmara dos Deputados e seis para Assembleias Legislativas. No Rio Grande do Sul, Fábio Ostermann (Novo) foi eleito com apoio do movimento. Ele recebeu 48.897 votos e foi o 16º deputado estadual mais votado do Estado.

De acordo com Ostermann, os parlamentares eleitos passarão por dois módulos de preparação para mandatários, em novembro e em janeiro, antes de assumirem os cargos. Segundo ele, os políticos ligados ao movimento vão pautar seu mandato por ideias que caminhem na direção de um “centro democrático. “A gente precisa ter uma defesa coerente das liberdades individuais e, ao mesmo, um compromisso com a responsabilidade fiscal”, pontua o deputado eleito.

Na visão de Ostermann, a possibilidade de renovação oferecida por movimentos cívicos foi ofuscada pela força de candidatos apoiados pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). “Houve um vento muito forte da onda ‘bolsonarista’ que acabou enviesando a renovação para uma certa histeria”, avalia.

Para o deputado do Novo, o clima de beligerância e polarização na eleição presidencial prejudicou lideranças com o ideal de pacificação. Não identificado com partidos, o RenovaBR tem como princípios a honestidade, o diálogo e a dedicação.

Com a proposta de colher doações de pessoas físicas e investir na formação de novos políticos, o movimento lançou 120 candidatos nas eleições por 22 partidos diferentes. Juntos, eles receberam mais de 4,5 milhões de votos.

>>Candidatos do Renova BR eleitos

Senado

Alessandro Vieira (Rede-SE)

Câmara Federal

ES - Felipe Rigoni (PSB)

MG - Tiago Mitraud (Novo) e Lucas Gonzalez (Novo)

RJ - Marcelo Calero (PPS), Paulo Ganime (Novo) e Luiz Lima (PSL)

RR - Joênia Wapichana (REDE)

SP - Tábata Amaral (PDT) e Vinicius Poit (Novo)

Assembleias Legislativas:

SP - Daniel José (Novo), Heni Ozi Cukier (Novo), Marina Helou (Rede) e Ricardo Mellão (Novo)

RS - Fábio Ostermann (Novo)