Esquerda elege governadores no Nordeste; 1º turno define 13 estados

A eleição foi definida em primeiro turno em 13 estados. O destaque ficou por conta do Nordeste, onde, das nove unidades da federação, sete indicaram os futuros governadores em primeiro turno. Neste cenário, a esquerda ganhou quase todas as disputas, com os governadores da Bahia (Rui Costa, PT), Ceará (Camilo Santana, PT), Piauí (Wellington Dias, PT), Maranhão (Flávio Dino, PCdoB), Pernambuco (Paulo Câmara, PSB) e Paraíba (João Azevêdo, PSB). O outro governador eleito é Renan Filho que, apesar de ser do MDB, apoiou Fernando Haddad (PT) na disputa nacional.

Assim, PT e PSB elegeram três governadores em primeiro turno. PCdoB, PP, DEM, MDB, PSD e PHS também venceram disputas regionais. Por outro lado, nos estados mais populosos do Brasil, candidatos alinhados ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) se destacaram.

Apesar de não ter levado nenhum governo neste domingo, o PSDB será o partido mais presente nos segundos turnos estaduais, cuja eleição acontece no dia 28. Em disputa, estarão os dois estados mais populosos, São Paulo e Minas Gerais, em que a legenda concorre respectivamente com o ex-prefeito João Doria e o ex-governador Antonio Anastasia.

Nos dois casos, seus adversários são candidatos que eram considerados azarões até a semana passada, mas que arrancaram na reta final. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite disputa com José Ivo Sartori (MDB).

Nacionalmente, o partido já sofreu derrota de grandes proporções com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin acabando em quarto lugar na disputa presidencial, com menos de 5% dos votos, apesar de ter a maior coligação e tempo de televisão.

Doria enfrentará Márcio França (PSB), que era vice de Alckmin e é o atual governador de São Paulo. O pessebista perdia nas pesquisas para o presidente licenciado da Fiesp Paulo Skaf, do MDB. Acabou ultrapassando o emedebista.

Já Anastasia ficou em segundo lugar, atrás do empresário Romeu Zema (Novo), que arrancou nas intenções de voto após indicar apoio ao Jair Bolsonaro (PSL).

O PSL será adversário direto do PSDB em Roraima, onde o ex-governador Anchieta Júnior enfrenta o empresário Antonio Denarium, e em Rondônia, cuja disputa será entre o ex-senador Expedito Junior e o Coronel Marcos Rocha. Os tucanos também enfrentam segundo turno no Mato Grosso do Sul.

O partido que concorre pelo maior número de unidades federativas, no entanto, é o PSB. A legenda já garantiu vitórias em primeiro turno em Pernambuco, na Paraíba e no Espírito Santo.