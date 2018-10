Bolsonaro e Haddad disputarão o 2º turno da eleição para presidente

Totalizados 98,44% dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em todo o país, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tinha 46,33% dos votos, seguido por Fernando Haddad, do PT, com 28,85%. Os dois candidatos disputarão o segundo turno da eleição para presidente, no dia 28 de outubro.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 12,51%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,79% e João Amoêdo (Novo) tinha 2,53%. Com votação inferior a 2% dos votos válidos, aparecem, na ordem, Cabo Daciolo (Patriota, 1,26%), Henrique Meirelles (PMDB, 1,21%); Marina Silva (Rede, 1%), Álvaro Dias (Podemos, 0,81%), Guilherme Boulos (PSOL, 0,58%), Vera Lúcia (PSTU, 0,05%), Eymael (DC, 0,04%) e João Goulart Filho (PPL, 0,003%). Brancos representavam 2,66% e nulos, 6,13%. Abstenções eram 20,32% do total.

Jair Bolsonaro, é o mais votado em 17 Estados e no Distrito Federal. O capitão reformado do Exército só ficou atrás de Haddad nos oito Estados do Nordeste e no Pará. Ciro Gomes (PDT) liderou a disputa no Ceará, seu berço político.

O resultado do primeiro turno quebrou a polarização entre PT e PSDB na eleição presidencial. Nas últimas seis eleições, houve duas vitórias do PSDB (1994 e 1998) e quatro do PT (2002, 2006, 2010 e 2014).

Com informações do Estadão Conteúdo.