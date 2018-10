Rossetto chega em terceiro e tem pior desempenho do PT desde 1990

Paulo Egídio

Candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, Miguel Rossetto ficou em terceiro lugar na disputa ao Palácio Piratini. Perto das 21h, quando já havia sido confirmado o segundo turno entre Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB), o petista tinha 17,74% dos votos válidos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

É a primeira vez desde 1994 que um candidato do PT fica de fora do segundo turno na eleição estadual – a exceção foi 2010, quando Tarso Genro venceu em primeiro turno. É também o pior desempenho de um candidato do partido na corrida ao Piratini desde 1990, quando Tarso disputou o cargo pela primeira vez.

Rossetto acompanhou a apuração ao lado de correligionários no hotel Master Express, que fica no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Durante o dia, o petista ainda pregava que, apesar de estar longe de Leite e Sartori nas pesquisas de intenção de voto, era possível chegar ao segundo turno. O mantra da confiança foi repetido no café da manhã e no voto, às 13h, no Colégio de Aplicação da Ufrgs.

Até as 19h30min, ele não havia se pronunciado sobre o resultado da eleição. De acordo com a assessoria, Rossetto iria aguardar a definição sobre o certame nacional para atender a imprensa, que terá também segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Ex-ministro do Trabalho e Previdência Social (no segundo mandato de Dilma Rousseff), da Secretaria Geral da Presidência (também no segundo período de Dilma) e do Desenvolvimento Agrário (2003 a 2014) e vice-governador do Estado durante a gestão de Olívio Dutra (PT, 1998-2002), Rossetto foi escolhido o nome petista para disputar o Piratini depois de sete eleições seguidas em que a sigla teve Olívio ou Tarso como candidatos. Em sua última disputa eleitoral, quando concorreu ao Senado, em 2006, ele também foi derrotado. Na ocasião, ficou em segundo lugar e perdeu a vaga para Pedro Simon (MDB).