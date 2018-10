Confira a lista dos deputados eleitos para a Assembleia no RS; Tenente Coronel Zucco é o mais votado

Encerrada a apuração no Rio Grande do Sul estão definidos os 55 deputados que vão assumir a Assembleia Legislativa. Totalizado 100% dos votos pelo TRE-RS, um novato fez a maior votação: o Tenente Coronel Zucco, do PSL, com 166.747 votos. Apoiado na expressiva votação nacional de Jair Bolsonaro, o PSL tem ainda o segundo deputado mais votado, Ruy Irigaray, com 102.107 votos.

Any Ortiz (PPS) foi a terceira mais votada, se reelegendo com 94.904 votos. Edegar Pretto fez a quarta maior votação, com 91.471. A quinta mais votada é Silvana Covatti (PP), com 75.068 votos.

Logo após aparece Luciana Genro (PSOL), com 73.865 votos - retirando a vaga do partido na Assembleia de seu colega Pedro Ruas (PSOL), que fez 53.380, mas não conseguiu se reeleger por conta do quociente eleitoral.

A lista final dos 55 deputados eleitos ainda pode sofrer alteração, já que dois candidatos tiveram a candidatura indeferida, mas estão recorrendo e podem recuperar seus votos que aparecem zerados na apuração: Gilmar Sossela (PDT) e Tortelli (PT).

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos: