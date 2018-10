Em Londres, Bolsonaro ganharia eleição no 1º turno, com 51,29% dos votos válidos

Se as eleições brasileiras ocorressem apenas em Londres, o maior colégio eleitoral da Europa, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, teria vencido já no primeiro turno. De acordo com soma de dados do Consulado do Brasil na capital britânica, ele recebeu 51,29% dos votos válidos, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 29,76%; e Fernando Haddad (PT), com 10,9%.

Um total de 9.715 eleitores participou da votação no Reino Unido, o quarto colégio eleitoral no exterior, atrás de Boston, Miami e Tóquio. O número representa 37,5% dos 25.885 inscritos. Desses participantes, 181 tiveram seus votos anulados e outros 181 votaram em branco. A quantidade de votos válidos, portanto, foi de 9.353. Os brasileiros residentes em todo o Reino Unido apenas puderam participar da eleição em Londres.