Leite (35,9%) e Sartori (31,1%) estão no segundo turno para governo do Rio Grande do Sul

Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB) irão disputar o segundo turno para o governo do Rio Grande do Sul. As eleições estão marcadas para o próximo dia 28.

Com 100% dos votos apurados, o ex-prefeito de Pelotas ficou com 35,90% dos votos (2.143.498 votos), enquanto o governador do Estado registrou 31,11%, com 1.857.246 votos.

Atrás deles ficaram Miguel Rossetto (PT), com 17,76%, Jairo Jorge (PDT) com 11,08%, Mateus Bandeira (Novo) com 3,36%, Roberto Robaina (PSOL) com 0,64%, Julio Flores (PSTU) com 0,15%.

Os votos de Paulo de Oliveira Medeiros (PCO) não foram computados, porque sua candidatura foi indeferida. O PCO, no entanto, está recorrendo da decisão da Justiça Eleitoral.