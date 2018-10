Apoiadores de Bolsonaro disparam na reta final

Candidatos ligados ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) ou que se aproximaram dele recentemente mostraram grande crescimento na reta final da eleição segundo pesquisas de boca de urna realizadas pelo Ibope neste domingo e números parciais liberados. Bolsano ajudou também a turbinar candidados ao Congreso Nacional aos legislativos.

São arrancadas que aconteceram no último dia de votação, provavelmente por efeito de associação com o nome de Bolsonaro. Na eleição para governador do Rio de Janeiro, o ex-juiz federal Wilson Witsel (PSC), que tem manifestado publicamente apoio ao capitão reformado do Exército, apareceu como líder na pesquisa de boca de urna. Com 81% dos votos válidos, estava com 41% à frente de Eduardo Paes (19%). Na pesquisa de sábado (6) do Ibope, Witsel aparecia na quarta colocação, com apenas 12%. Azarão da eleição do Rio, Witzel é um novato que se apresentou ao eleitor como um político não profissional com experiência no combate à corrupção. De completo desconhecido, ganhou popularidade na reta final na esteira de seu apoio declarado a Jair Bolsonaro (PSL) na corrida presidencial.

Witzel é servidor público com passagens pela Marinha, Instituto de Previdência do Município do Rio (Previ-Rio) e Defensoria Pública. É professor e ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio e do Espírito Santo, com carreira na Justiça Federal por 17 anos, tendo participado de casos de repercussão, como o do propinoduto. Ele tem 50 anos, é de Jundiaí e mora no Rio desde os 19 anos. Começou a campanha quase sem pontuar, chegando a sexto lugar nas pesquisas há duas semanas e segundo lugar na última sondagem do Datafolha, empatado com Romário Faria (Podemos), e em terceiro na sondagem do Ibope.

Witzel deixou em março a magistratura e um salário bruto de R$ 29 mil. Centrou sua campanha em dois pilares: o combate à corrupção e à criminalidade, em um estado que tem um ex-governador (Sérgio Cabral Filho, do MDB) preso e condenado a mais de 100 anos de prisão acusado de chefiar um esquema de corrupção, e que há décadas vem mergulhado na violência urbana.

Com o slogan "mudando o Rio com juízo", e vendendo-se como alguém que "deixou de ser excelência para se juntar ao povo", o candidato do PSC defende uma força-tarefa contra o narcotráfico e as milícias, sob a lógica que norteou a Polícia Federal na Lava Jato, de rastreamento do dinheiro lavado e de monitoramento telefônico, além de um endurecimento contra traficantes. Para ele, quem estiver portando fuzil num eventual governo seu será "abatido", por representar um "risco iminente".

Em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) disparou em intenções de voto desde que declarou apoio a Bolsonaro durante debate de candidatos a governador no estado. Na pesquisa de boca de urna deste domingo, Zema chegou a 41% dos votos válidos, ultrapassando o tucano Antonio Anastasia, que somou 29%, na segunda colocação. O atual governador, Fernando Pimentel (PT), está com 22% e ocupa a terceira posição. Na pesquisa de sábado, Zema estava na terceira colocação, com 23% das intenções de voto, atrás de Antonio Anastasia e Pimentel. Com 89% dos votos apurados, Zema tinha 43,5% e Anastasia (PSDB) 29%.

Zema conseguiu colar sua candidatura à de Bolsonaro ao pedir votos úteis para o capitão durante debate na TV na terça-feira (2). O episódio gerou crise no Novo, que chegou a estudar sua expulsão por infidelidade partidária. João Amoedo é o candidato à Presidência do partido.