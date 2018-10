Candidatos do PSL vão liderando votação para Assembleia no RS, com 80% dos votos apurados

Com 80% dos votos já apurados, a eleição para deputado estadual no Rio Grande do Sul aponta votação expressiva de dois candidatos do PSL, partido de Jair Bolsonaro. O Tenente Coronel Zucco tem até o momento 126.012 votos e Ruy Irigaray tem 78.193 votos, encaminhando a vaga para a Assembleia Legislativa do RS. Os dados foram divulgados pelo TRE-RS, às 18h55min deste domingo (5).

Na lista dos candidatos votados aparecem ainda Any Ortiz (PPS), com 71.409 votos; Edegar Preto (PT), com 59.026 votos; Luciana Genro (PSOL), com 56.102; e Silvana Covatti (PP), com 54.249.

Dos 5.034.279 votos apurados, 418.774 (8,32%) são votos em branco e 340.334 (6,76%) são votos nulos.