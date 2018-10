Contrariando pesquisas, Dilma aparece em quarto lugar nas parciais do Senado

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que aparecia à frente nas pesquisas de Minas Gerais para assumir uma vaga no Senado, não deve ser eleita. É o que apontam os resultados parciais de votos deste domingo. Por volta das 18h30min, a petista estava em quarto lugar no estado, com 14,07% da preferência, totalizando 957.420 votos.

O primeiro lugar era ocupado por Rodrigo Pacheco (DEM), com 21,69% - 1.475.853 votos; seguido do jornalista Carlos Viana (PHS), com 21,03% - 1.431.263 votos; e Dinis Pinheiro (Solidariedade), com 17,72% - 1.205.642 votos.

No sábado, a Pesquisa Datafolha apontava Dilma com 23% das intenções de votos.