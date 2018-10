Marcel van Hattem vai confirmando maior votação para a Câmara dos Deputados no RS

Com 64% dos votos já apurados no Rio Grande do Sul, Marcel van Hattem (Novo) vai confirmando a maior votação para a Câmara dos Deputados. O candidato do Partido Novo, que foi deputado estadual pelo PP, vai fazendo votação expressiva, com 257.950 votos. Os dados foram divulgados pelo TRE-RS, às 18h40min deste domingo (7).

Van Hattem vai fazendo mais que o dobro da votação do segundo colocado, o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM), que até o momento tem 122.598 votos.

Na sequência aparecem Giovani Cherini (PR), com 99.200 votos; Paulo Pimenta (PT), com 83.798; Lucas Redecker (PSDB), com 80.318 e Fernanda Melchionna (PSOL), com 74.442 votos.

Dos 4.370.406 votos apurados, 370.315 (8,74%) são votos em branco e 251.658 (5,76%) são votos nulos. A abstenção é de 979.276 eleitores, ou 18,31%.