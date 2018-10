Com 22% dos votos apurados, Leite e Sartori disputam voto a voto no Rio Grande do Sul

Com 22% dos votos apurados, o candidato Eduardo Leite (PSDB) aparece em primeiro lugar na eleição para governador do Rio Grande do Sul, disputando voto a voto com José Ivo Sartori (MDB). De acordo com os dados disponibilizados pelo TSE às 18h deste domingo (7), o tucano tem 463.998 votos, ou 34,69% dos votos válidos. Em segundo lugar aparece José Ivo Sartori (MDB), com 447.750 votos, ou 33,47% dos votos válidos. A diferença, portanto, é de apenas 16.248 votos.

Miguel Rossetto (PT) tem 16,79% dos votos válidos, Jairo Jorge (PDT) tem 10,75% dos votos, Mateus Bandeira (Novo) tem 3.63% votos, Roberto Robaina (PSOL) tem 0,54% votos e Julio Flores (PSTU) tem 0,13%.

Os votos de Paulo de Oliveira Medeiros (PCO) não estão sendo computados, porque sua candidatura foi indeferida. O PCO, no entanto, está recorrendo da decisão da Justiça Eleitoral.

Foram registrados até o momento 80.899 votos brancos (5,33%) e 99.630 votos nulos (6,56%). A abstenção é de 327.400 eleitores, ou 17,74% dos votos.