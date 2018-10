Collor: novo presidente precisará ter boa articulação com Legislativo

O novo presidente do Brasil vai precisar de uma boa articulação com o Congresso Nacional se quiser governar, defendeu neste domingo (7) o senador Fernando Collor (PTC), ex-presidente do País, que foi afastado num processo de impeachment. Ele votou no início da tarde, em um colégio de Maceió.

Segundo Fernando Collor - que desistiu da candidatura ao governo de Alagoas no dia 14 de setembro, sendo substituído pelo delegado federal aposentado Pinto de Luna (PROS) -, governar o País é uma tarefa muito complicada, o que faz com que o presidente eleito precise de uma boa articulação com o Congresso Nacional. "Espero que ele consiga e, assim sendo, consigamos sair da crise em que estamos atolados", disse a jornalistas, após deixar a seção eleitoral.

"Desejo ao novo presidente que as bênçãos de Deus recaiam sobre ele. Que lhe dê sabedoria, tranquilidade, temperança para conduzir os destinos da nossa pátria, que se encontra em um momento extremamente difícil, com as suas instituições fragilizadas", ressaltou Collor, que chegou ao local de votação acompanhado da mulher, Caroline Collor.