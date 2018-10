Boca de urna indica segundo turno entre Leite e Sartori no Rio Grande do Sul

A pesquisa de boca de urna divulgada há pouco pelo Ibope indica um segundo turno entre os candidatos Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB) ao governo do Rio Grande do Sul.

Os dados mostram que o ex-prefeito de Pelotas tem 33% dos votos válidos, enquanto o governador do Estado registra 32%. Atrás deles estão Miguel Rossetto (PT), com 20%, Jairo Jorge (PDT) com 11%, Mateus Bandeira (Novo) com 4%, Roberto Robaina (PSOL) com 1%.

Os candidatos Julio Flores (PSTU) e Paulo de Oliveira Medeiros (PCO) não pontuaram.

A margem de erro da pesquisa do Ibope é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 2,6 mil votantes, e a pesquisa tem nível de confiança de 99%. O levantamento está registrado no TRE-RS sob o protocolo RS-01841/2018.