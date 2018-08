Bruno Miragem é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Ufrgs, onde também obteve os títulos de especialista em Direito Internacional e em Direito Civil, além de doutor e mestre. É professor adjunto da Faculdade de Direito da Ufrgs, na graduação e no Programa de Pós-Graduação em Direito. Foi assessor jurídico do Gabinete do governador Germano Rigotto (MDB, 2003-2006) e subchefe jurídico da Casa Civil de Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010). Em 2002, atuou como coordenador-geral de supervisão e controle da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, e, recentemente, integrou o Comitê de Auditoria do Banrisul (2009-2011) e o Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em 2017, assumiu a Procuradoria-Geral do Município por seis meses, no início da gestão de Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Filiou-se ao Novo no mesmo ano. É candidato a vice na chapa de Mateus Bandeira (Novo).