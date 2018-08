Prefeitura de Porto Alegre quita a folha de pagamento dos servidores nesta quarta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre quita hoje a folha de pagamento dos servidores municipais do mês de julho. O depósito do saldo atrasado das remunerações tem o valor total de R$ 7,9 milhões, integralizando os salários de 11% das matrículas que faltavam.

O recurso usado na quitação dos salários foi oriunda do ingresso de receitas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O valor líquido da folha de pagamento total do funcionalismo ficou em R$ 134,6 milhões e corresponde ao pagamento de 31.280 matrículas.

Parcelas anteriores - A primeira parcela da folha de pagamento do funcionalismo do mês de julho, no valor de R$ 5.450, integralizou os salários de 71% dos servidores (22,1 mil matrículas) e foi paga na terça-feira, 31. A segunda parcela, de R$ 1.630, integralizou os salários de 82% dos servidores (25,6 mil matrículas), atingiu o valor de salários até R$ 7.080 e foi paga na quarta-feira, 1º de agosto.

O depósito da terceira parcela da folha de pagamento dos servidores foi realizado em 3 de agosto, no valor de R$ 1.460, integralizando os salários de 89% dos servidores (27.910 matrículas) e atingindo o valor de salários até R$ 8.540. Os valores depositados somaram R$ 6,5 milhões.