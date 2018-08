Bandeira defende retomada gradual de alíquotas do ICMS

O candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo partido Novo, Mateus Bandeira, participa da série de entrevistas das eleições e aponta propostas para resolver a crise fiscal, prioridades para um eventual governo do Novo e medidas para temas como segurança, educação e previdência dos servidores. Bandeira defendeu as privatizações e uma redução gradual das alíquotas do ICMS. Este ano a Assembleia Legislativa terá de decidir se as alíquotas retornam aos patamares de 2015 ou serão mantidas nas atuais condições. Confira no vídeo a íntegra das declarações.