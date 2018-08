Marchezan pede ação da BM para retirar manifestantes da prefeitura

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), pediu a ação da Brigada Militar para retirada dos municipários que entraram no Paço Municipal . A BM já está no local, segundo a assessoria do gabinete do prefeito. Os municipários estão em greve há oito dias e cobram abertura de negociação com a categoria. Dirigentes do Sindicato dos Municipários (Simpa) dizem que os manifestante só sairão do Paço se a prefeitura receber representantes.