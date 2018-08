Petrobras receberá na quinta-feira recursos recuperados pela Lava Jato

A Petrobras participa, na próxima quinta-feira (9), da cerimônia do Ministério Público Federal no Paraná de devolução de recursos para a companhia, recuperados por meio de acordos de colaboração e de leniência feitos no âmbito da operação Lava Jato. A estatal afirma que será a maior quantia já devolvida em uma investigação criminal no País, conforme divulgado pelo Ministério Público Federal, sem detalhar o valor.

O evento será realizado em Curitiba e contará com a presença de Ivan Monteiro, presidente da Petrobras, e representantes da Justiça Federal, Polícia Federal e Receita Federal.