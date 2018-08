Partidos acertam apoio a candidatos de outras siglas em convenções

Além dos lançamentos de candidaturas próprias do PSDB, PMDB, PT, PCdoB e PSTU ao Palácio Piratini, outras convenções partidárias ocorreram neste fim de semana para definir apoios e coligações.

No sábado, o PRB confirmou o apoio a Eduardo Leite (PSDB). Neste domingo, o PPS, PTB e PHS, que fizeram suas convenções no mesmo lugar (a Câmara de Vereadores de Porto Alegre) e no mesmo horário, decidiram pelo apoio a Leite e, da Câmara, seguiram à Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, onde ocorria a convenção do PSDB.

Também no domingo, em convenção conjunta, o PTC, PSC, PMN e PRP aprovaram o apoio a José Ivo Sartori (MDB), enquanto o Podemos, em sua convenção ocorrida em Gramado neste domingo, confirmou o apoio a Jairo Jorge (PDT).