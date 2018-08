Partido Novo confirma João Amôedo como candidato a presidente

Agência Brasil

João Dionisio Amoêdo foi oficializado candidato à Presidência da República pelo Partido Novo durante convenção nacional neste sábado (4) na capital paulista. O cientista político Christian Lohbauer foi escolhido como candidato à vice-presidente.

Entre as principais propostas de Amoêdo estão equilibrar as contas públicas, acabar com privilégios de determinadas categorias profissionais, melhorar a educação básica e atuar fortemente na segurança. Também é favorável à revisão do Estatuto do Desarmamento. "As pessoas têm que ter direito à legítima defesa. O governo parte do pressuposto de que o cidadão é uma criança", disse.

O candidato defendeu a privatização de empresas estatais. "Para que exista, para os consumidores, o aumento da concorrência. A existência de empresas estatais, além de ineficientes para o consumidor, cria um ambiente muito propício para a corrupção", declarou.

João Amoêdo disse que quer levar renovação à política e mudar o Brasil. "Eu não quero defender o interesse de alguns poucos, dividir a sociedade. Acabar com a sociedade desunida e ajudar, especialmente, aqueles mais humildes, que foram enganados por muito tempo com um discurso que só os prejudica", completou.

João Dionisio Amoêdo nasceu em 22 de outubro de 1962 na cidade do Rio de Janeiro. É formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica.

Foi diretor-executivo do Banco BBA Creditanstalt, presidente da Finaústria CFI, vice-presidente e membro do conselho de administração do Unibanco, membro do conselho de administração do Banco Itaú BBA e membro do conselho de administração da empresa João Fortes Engenharia.

Fundou o Partido Novo com membros da sociedade civil, que passam por processo seletivo para se tornarem candidatos.