Temer afirma que não faltarão recursos para a Capes

Presidente lembrou que ministros estão reunidos para tratar do problema EVARISTO SA/AFP/JC

Agência Brasil

O presidente Michel Temer afirmou hoje (3) que ?não deixará faltar? recursos para bolsas oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Após evento na tarde desta sexta-feira (3), em Parnaíba (PI), o presidente disse que compensará a falta de recursos, caso confirmada.

"Ainda ontem eu fiz uma longa reunião com todo o conselho científico, entre o qual os membros da Capes, e tratamos desses temas. Se houver problema eventual, eu não vou deixar faltar. Eu compensarei". Temer lembrou que os ministros do Planejamento, Esteves Colnago, e da Educação, Rossieli Soares, estão reunidos para tratar do problema.

O problema orçamentário foi levantado nesta quinta-feira pelo Conselho Superior da Capes. Em nota enviada ao Ministério da Educação, o conselho alertou que, se for mantido o orçamento previsto para o órgão em 2019, haverá suspensão das bolsas de pós-graduação e de programas de formação de professores no mês de agosto.

De acordo com a nota, assinada pelo presidente do órgão, Abílio Neves, ?foi repassado à Capes um teto limitando seu orçamento para 2019 que representa um corte significativo em relação ao próprio orçamento de 2018, fixando um patamar muito inferior ao estabelecido pela LDO[ Lei de Diretrizes Orçamentárias]?. Caso a suspensão se confirme, a falta de dinheiro poderá afetar 93 mil estudantes e pesquisadores em agosto do ano que vem.