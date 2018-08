Sem Lula, Bolsonaro lidera com 17%, seguido por Marina, Ciro e Alckmin, informa Ibope

No cenário sem Lula, Bolsonaro, candidato do PFL, aparece à frente nas intenções de voto Thiago Machado/Arte/JC

Agência O Globo

O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, lidera pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quinta-feira (2), com 17% das intenções de voto, em cenário que exclui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso em Curitiba pela Operação Lava Jato.

De acordo com o levantamento, que ouviu 2 mil pessoas entre os dias 21 e 24 de junho, Marina Silva (Rede) tem 13% das intenções de voto; Ciro Gomes (PDT), 8%; Geraldo Alckmin (PSDB), 6%; Alvaro Dias (Podemos), 3%; e Fernando Haddad (PT), 2%. Com Lula candidato, o ex-presidente lidera com 33% da preferência, seguido por Bolsonaro (15%), Marina (7%), Ciro Gomes (4%) e Alckmin (4%).

A pesquisa também detectou grande insatisfação do eleitorado diante do quadro eleitoral. Na formulação "espontânea" ao entrevistado, quando não é mostrada uma lista de candidatos, 31% disseram que vão votar em branco ou nulo e 28% não souberam ou não quiseram responder à pergunta. Quando a lista de candidatos sem Lula é mostrada, 33% dizem que votariam em branco ou nulo e 8% não sabem ou não responderam.

A pesquisa CNI/Ibope também concluiu que Bolsonaro é o candidato com o maior número de eleitores convictos: 34% disseram que a decisão é definitiva e que não mudará de jeito nenhum. Os percentuais neste caso caem para 26% entre os eleitores de Ciro Gomes, 23% entre os que votam Geraldo Alckmin e 22% dos eleitores da Marina.

Entre os eleitores que pretendem votar em Lula, 55% escolhem um outro candidato quando seu nome não consta da lista candidatos, enquanto 36% passam a votar em branco ou nulo e 9% ficam indecisos.

Segundo o levantamento, os candidatos que mais se beneficiam com migração de votos de Lula são Marina Silva, que atrai 16% dos que votariam em no ex-presidente, seguida por Ciro Gomes, que fica com 11%. Fernando Haddad, que foi incluído na lista como candidato do PT alternativo ao ex-presidente, fica com apenas 3% dos votos. Dos eleitores de Lula, o nome de Bolsonaro é o mais rejeitado: 41% dos eleitores do ex-presidente afirmam que não votariam no deputado de jeito nenhum.

No levantamento sem a presença de Lula, Fernando Collor aparece com 2% e outros oito candidatos com 1%: Flávio Rocha (PRB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), João Amôedo (Novo), Levy Fidelix (PRTB), João Goulart Filho (PPL), Manuela D´Ávila (PCdoB) e Rodrigo Maia (DEM).