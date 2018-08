Secretário de Segurança de Porto Alegre deixa cargo após pedido de demissão

O secretário de Segurança de Porto Alegre, coronel Kleber Senisse, pediu demissão do cargo. A baixa no alto escalão foi confirmada pela prefeitura de Capital em nota divulgada nesta quinta-feira (2). Senisse permaneceu no cargo durante 19 meses e alegou motivos pessoais para sua saída.

No comunicado, a administração municipal reconhece a "dedicação e o empenho do secretário nos projetos de Segurança do governo, especialmente na valorização da Guarda Municipal". A nota ainda destaca a "capacidade de integração do secretário com todos os órgãos de segurança municipais, estaduais e federais".

Além do comando na pasta municipal, Senisse atuou na segurança do Panamericano no Rio de Janeiro, em 2007, e na Copa do Mundo no Brasil, em 2014.

A saída do secretário é a 22ª baixa na equipe do prefeito Nelson Marchezan Júnior em um ano e meio de governo.