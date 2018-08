PRB oficializa apoio a Alckmin e cobra participação em eventual governo tucano

O PRB oficializou ontem apoio à candidatura do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) já cobrando participação em um eventual governo do tucano. Marcos Pereira, presidente nacional licenciado da sigla - que comanda o PRB na prática -, ressaltou em seu discurso num apertado auditório na Câmara dos Deputados que ele foi um dos responsáveis por fazer com que o centrão apoiasse o candidato do PSDB.

Antes, o bloco formado por DEM, PP, PR, SD e PRB estava dividido entre o pré-candidato tucano e Ciro Gomes (PDT). O presidente do PP, Ciro Nogueira, acompanhou o evento sem discursar. "Nunca se esqueça que nós do PRB fomos fundamentais para conduzir os partidos do centro democrático para apoiar sua candidatura", disse Pereira. O presidente licenciado foi enfático na cobrança: "O PRB quer e pode contribuir com seu governo". A resposta de Alckmin foi imediata. Ao fazer o discurso logo em seguida, o tucano agradeceu a confiança do partido, disse que não decepcionaria seus membros e que "ninguém faz nada sozinho". "Não tem mágica. Tem trabalho em equipe para a gente mudar o Brasil."

Tanto Alckmin como Pereira fizeram críticas aos adversários tanto da esquerda como da direita, mas sem citar os nomes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL).

"O populismo leva é a desemprego, desarranjo das contas públicas. Quem paga a conta é o povo. Extremismo não é caminho, é descaminho. Precisamos agir com absoluta responsabilidade. Não tenho dúvida de que vamos recuperar o emprego e a renda", disse Alckmin, salientando que seu compromisso "é não deixar ninguém para trás".