Pastor Everaldo anuncia chapa de Alvaro Dias com Paulo Rabello de Castro

Depois de se reunirem por cerca de uma hora na sede do PSC em Brasília, o partido anunciou a formação da chapa com Alvaro Dias (Podemos) como pré-candidato à Presidência da República e Paulo Rabello de Castro (PSC) vice.

"Rabello apresentou uma carta ao partido solicitando que ele fosse liberado da candidatura de presidente para compor uma chapa de vice com o senador", disse o presidente do PSC, pastor Everaldo. Ele disse que com essa carta em mãos a executiva do partido se reuniu hoje e depois de um longo debate sobre os programas que defendem em conjunto ficou acertada a aliança.

"Quero manifestar a alegria que é ter na minha chapa o economista do ano", disse Alvaro Dias logo após o anúncio. Ele disse que ele agrega a composição política da chapa a qualificação técnica que é "indispensável para as mudanças que o País precisa no momento", disse. Dias afirmou que houve demora para escolher porque havia mais de um nome sendo estudado. Ele não disse quais eram outros nomes.

O senador falou também que segue conversando com outros partidos para compor a coligação. Ele disse que o PRP anunciou apoio hoje. "Com certeza até o fim de semana agregaremos outros dois partidos". O PROS é uma possibilidade.

Dias disse que há convergência entre as propostas dos partidos e que não houve problema em realizar a aliança.

O ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por sua vez, falou que o Brasil é hoje "um país que não sabe voar direito" sem piloto certificado. "Este é o início da refundação da república", disse. "Estamos dando o primeiro passo para acabar com a picaretagem na política brasileira", disse.