Maré ganha escola que homenageia vereadora Marielle Franco

Agência Brasil

A prefeitura do Rio de Janeiro entregou nesta quarta-feira (1°) a Escola Municipal Vereadora Marielle Franco, no Complexo da Maré, zona norte da cidade. Com capacidade para a 720 alunos do 1º ao 6º anos, a escola homenageia a vereadora na comunidade onde ela nasceu, foi criada e criou vários projetos sociais. Marielle Franco (PSOL) foi assassinada a tiros, junto com o motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março, no centro do Rio, e o crime ainda não foi esclarecido.

A unidade entregue nesta quarta-feira na Maré integra o Plano de Recuperação da Rede Municipal, que prevê a mais dez novas escolas municipais na cidade e a reforma de outras 220.

O prefeito Marcelo Crivella (PRB) disse que a escola dará nova perspectiva de vida para 720 crianças da Maré. Ele destacou a qualidade das instalações, as salas equipadas com ar-condicionado e a rede de wi-fi disponível para os alunos.

Crivella ressaltou também a importância da homenagem à vereadora assassinada. "Eu fico muito feliz de colocar nesta escola o nome de uma ativista política como a Marielle, que enfrentou todas as dificuldades e tombou no combate. Enquanto tivermos líderes políticos com a coragem de Marielle, o Brasil não vai morrer. O país terá perspectiva", afirmou o prefeito. Para ele, a trajetória de Marielle é um exemplo de vida para as crianças da comunidade.

Ao participar da solenidade, o pai de Marielle, Antonio Francisco, de 67 anos, destacou a importância de mais uma escola municipal na Maré.

"Isto é o que queremos: escolas, escolas e escolas. Para nossas crianças terem outras perspectivas, um futuro melhor, para amanhã estarem na mídia como notícia de assunto que não seja a violência", afirmou.