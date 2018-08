Eleitorado cresce 3%, e 147,3 milhões estão aptos a votar

O Brasil atingiu em 2018 a marca de 147,3 milhões de eleitores aptos a votar. O número foi divulgado na manhã de ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e representa um crescimento de 3% do eleitorado em relação ao pleito de 2014. As informações são do Cadastro Eleitoral, banco de dados oficial do eleitorado brasileiro, e foram divulgadas pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux. Do total de eleitores, 52,5% são do gênero feminino, totalizando 77,3 milhões de eleitoras.

De acordo com as estatísticas da Justiça Eleitoral, a faixa etária com maior número de eleitores é a que reúne cidadãos entre 45 e 59 anos de idade, que soma 35,7 milhões, o que corresponde a 24,6% eleitorado nacional. A população de jovens de 16 e 17 anos apta a votar caiu 14%, de 1,6 milhão para 1,4 milhão de eleitores nesta faixa etária.

Os jovens com 16 e 17 anos, idade na qual o voto é facultativo, representam 1% do eleitorado. Apesar de a população dessa faixa ter, de fato, diminuído nos últimos quatro anos, a quantidade proporcional de eleitores também se reduziu. Em 2014, os eleitores de 16 e 17 anos eram 23,22% do total da população dessa idade. Hoje, a porcentagem é de 21,58%.

O número de cidadãos que serão identificados por biometria cresceu nestas eleições. Em 2018, somam 73,6 milhões de eleitores, 50,3% do total. Em 2014, o quantitativo de eleitores com identificação biométrica totalizava 21,6 milhões de eleitores.

O TSE registrou um aumento de 41,7% do eleitorado brasileiro no exterior, o número subiu de 354.185 mil eleitores em 2014 para 500.727 eleitores aptos a votar no pleito deste ano. Segundo o tribunal, o aumento expressivo é resultado de um esforço da Justiça Eleitoral e do Ministério das Relações Exteriores no sentido de facilitar o cadastro de brasileiros residentes em outros países.

Uma das medidas adotadas foi a criação do Título Net Exterior, que reduz a burocracia na hora de fazer a transferência ado título para o exterior. A Justiça Eleitoral também passou a permitir o uso do e-título, aplicativo on-line que substituiu o documento em papel.

O ministro Luiz Fux, que está finalizando o mandato de presidente do TSE, aproveitou para fazer um breve balanço da sua gestão, apontando realizações em áreas como biometria e combate às fake news. "Eu assumi um mandato curto, com um calendário eleitoral extremamente apertado. Meu sentimento é de dever cumprido."